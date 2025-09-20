El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera que el cielo se cubra completamente, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Desde las 09:00 hasta las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 11 y 19 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía. A medida que la tarde avance, se espera un ligero descenso en la temperatura, que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente con la humedad elevada que se anticipa.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas de mayor probabilidad de lluvia. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes que se vistan en capas y lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir durante el día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y a la dispersión de las nubes. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 60% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que podrían producirse tormentas aisladas durante este periodo. Los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con cielos parcialmente despejados y temperaturas que descenderán a alrededor de 14 grados. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá hasta el final del día. En resumen, se aconseja a los habitantes de A Cañiza que se preparen para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.