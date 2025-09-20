El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas y cubiertas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará con un cielo nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 100%. Durante este periodo, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm.

La temperatura en Cangas se mantendrá relativamente estable a lo largo del día, comenzando en torno a los 18 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 72% al final del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 15 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 33 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el panorama. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 16 grados hacia las 23:00 horas. La probabilidad de tormentas es baja después de las 14:00, lo que sugiere que, aunque la lluvia será un factor en las primeras horas del día, la tarde podría ofrecer momentos más tranquilos.

En resumen, los habitantes de Cangas deben prepararse para un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, especialmente en la mañana. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.