El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando los 18 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la nubosidad persistente limitará la sensación de calor, y la probabilidad de lluvia será significativa, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.1 y 0.5 mm, pero no se descartan tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 17 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día progrese, el viento podría alcanzar rachas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Por la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, pero la nubosidad y la posibilidad de lluvias continuarán. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 65% entre las 08:00 y las 14:00 horas, disminuyendo a cero en las horas posteriores. A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se espera que permanezca mayormente nublado.

El ocaso se producirá a las 20:36, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa también comenzará a bajar, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. En resumen, se prevé un día de clima variable en Cambados, con cielos cubiertos, probabilidad de lluvias y un viento moderado que aportará frescura a la atmósfera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.