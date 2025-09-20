El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. A partir de las 07:00 horas, se prevé la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00 horas, y nuevamente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante estos periodos, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.2 mm en la mañana.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sureste y el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente cuando la temperatura alcance su punto máximo de 21 grados alrededor de las 15:00 horas.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones de cielo comenzarán a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá un ambiente mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia las 19:00 horas. La probabilidad de tormentas disminuirá significativamente después de las 14:00 horas, lo que permitirá que la tarde transcurra con más tranquilidad.

Por la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas caerán a 16 grados hacia las 22:00 horas. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 73% hacia el final del día. Los vientos se calmarán, lo que permitirá que la noche sea más tranquila y fresca.

En resumen, hoy en Caldas de Reis se espera un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.