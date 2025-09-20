El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto en gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 18 grados, que irán descendiendo ligeramente a medida que avance el día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con una probabilidad del 100% de lluvia ligera entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se anticipa que la precipitación acumulada durante este periodo sea de aproximadamente 0.1 a 0.4 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será presente, no se espera que cause inconvenientes significativos. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes lleven paraguas o impermeables, especialmente durante la mañana.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría ayudar a dispersar algunas de las nubes más densas hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:36, marcando el final de un día que, aunque comenzó con un cielo cubierto y posibilidades de lluvia, terminará con condiciones más tranquilas y despejadas. En resumen, se prevé un día variable en Bueu, con la posibilidad de lluvias ligeras y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.