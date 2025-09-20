El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y ligeramente cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte de la mañana.
A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con un pronóstico de cielo muy nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados , lo que podría resultar en un ambiente algo cálido, pero la alta humedad relativa, que se situará en torno al 70%, podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. La humedad alcanzará su punto más alto en la tarde, con valores que podrían llegar hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de bochorno.
En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en total durante este periodo. La posibilidad de tormentas también es alta, con un 65% de probabilidad de que se produzcan en la misma franja horaria. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Barro se preparen para condiciones de lluvia y tormenta, llevando paraguas y evitando actividades al aire libre durante las horas más críticas.
A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el cielo comience a despejarse hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados al caer la tarde y llegando a los 11 grados por la noche. El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente.
En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo cambiante, con nubes y lluvias en la mañana y parte de la tarde, seguido de un posible despeje hacia la noche. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- El acusado del crimen de Baiona rechaza una conformidad y renuncia a su abogado
- Amancio Ortega: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52