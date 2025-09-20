El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con un 95% de probabilidad de precipitación entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 65% de probabilidad de que se produzcan en el mismo intervalo horario. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Baiona estén preparados para condiciones cambiantes y lleven consigo paraguas o impermeables.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 0% de probabilidad de precipitación entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto permitirá que el cielo se despeje gradualmente, aunque se mantendrán algunas nubes dispersas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, alcanzando picos del 94% en la mañana y disminuyendo a un 66% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h en la mañana, aumentando a ráfagas de hasta 29 km/h por la tarde. Este viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras en la mañana, mejorando hacia la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda a todos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las actividades al aire libre cuando las condiciones lo permitan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.