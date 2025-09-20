El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de manera más densa, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 60% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 21 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 20 grados a las 00:00, descendiendo gradualmente hasta los 15 grados a las 09:00. A medida que el sol se eleva, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en horas de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 95% a las 05:00. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que podrían producirse algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. En general, el día se presenta como un día típico de otoño, con un tiempo variable que requerirá estar preparado para cambios repentinos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.