El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que se espera que baje del 76% inicial a un 70% hacia el final de la jornada. Esto proporcionará un ambiente más cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 22 km/h. Este viento suave será un alivio, especialmente en las horas de mayor calor, y contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea muy baja a lo largo del día, con un 5% de probabilidad de lluvia en las primeras horas, que rápidamente se reduce a 0% en la tarde. Esto significa que no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

La tarde se presentará ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados y temperaturas agradables. Las condiciones meteorológicas son propicias para paseos por la costa o actividades deportivas. Sin embargo, hacia la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00 horas.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un inicio con niebla que dará paso a cielos despejados y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región. La combinación de un viento suave y la ausencia de precipitaciones hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar del entorno.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Cambados se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Ribadumia se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a esta niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 75%, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.