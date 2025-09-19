El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 28 grados en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas de mayor radiación.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo a un 37% en la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque se prevé que la humedad aumente ligeramente hacia la noche, alcanzando un 54% al final del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento sople con mayor intensidad en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los ciudadanos pueden disfrutar de un día sin la amenaza de tormentas o chubascos.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Se recomienda aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para ello.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Moaña se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que la niebla y la bruma hagan su aparición en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la niebla se intensificará, especialmente entre la 1 y las 5 de la mañana, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 30 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.