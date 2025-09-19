El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas agradables, alcanzando los 18 grados a las 00:00 horas, y descendiendo ligeramente a 17 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando entre los 16 y 17 grados hasta el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% y bajando a un 36% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avanza, la humedad se estabilizará en torno al 41% por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable sin la sensación de bochorno.

El viento soplará desde el este en las primeras horas, con una velocidad de 6 km/h, aumentando ligeramente a 9 km/h a medida que avanza la mañana. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección hacia el sureste y luego al sur, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 14:00 horas, con vientos que podrían alcanzar los 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerca la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 30 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol comienza a descender, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 27 grados hacia las 18:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:35 horas, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.

En resumen, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.