El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Vigo se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado.

A partir de las 9 de la mañana, se espera que el cielo se aclare, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados a las 10 de la mañana y subiendo hasta los 22 grados hacia el mediodía. La humedad relativa, que en las primeras horas del día se situará en un 44%, aumentará ligeramente, alcanzando un 64% a las 10 de la mañana. Sin embargo, esta humedad no traerá consigo precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 27 grados a las 4 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la claridad del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 50-60%, lo que proporcionará un ambiente agradable y templado.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades de hasta 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste y alcanzando velocidades de hasta 9 km/h en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

Hacia la tarde-noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados a las 7 de la tarde. La visibilidad seguirá siendo buena, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:37. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán a 19 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día de hoy en Vigo se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un tiempo mayormente despejado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin precipitaciones a la vista, los vigueses podrán disfrutar de un día agradable y soleado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, con una mezcla de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera la presencia de niebla y bruma, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Las temperaturas durante estas horas se mantendrán en torno a los 18 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 43% y el 67%, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Moaña se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que la niebla y la bruma hagan su aparición en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la niebla se intensificará, especialmente entre la 1 y las 5 de la mañana, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados durante las primeras horas, con una ligera disminución a 17 grados hacia las 8 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.