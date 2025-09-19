El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados entre las 04:00 y las 06:00, con un aumento gradual hacia los 19 grados a las 10:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica, comenzando en un 34% a la medianoche y aumentando hasta un 56% a las 09:00. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, proporcionará un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 16:00. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se espera que sople desde el sureste a una velocidad de 2 a 3 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A las 12:00, la velocidad del viento alcanzará los 22 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde, cuando la temperatura podría llegar a los 28 grados.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados a las 18:00 y bajando a 20 grados hacia las 20:00. La puesta de sol se producirá a las 20:37, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable.

En resumen, Valga disfrutará de un día con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se presenta en Catoira con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 28 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.