El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo del día, se espera un cielo predominantemente poco nuboso, con algunas variaciones que podrían incluir momentos de nubosidad más intensa, especialmente en las primeras horas de la mañana y hacia la tarde. La temperatura oscilará entre los 19 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Este calor será acompañado de una humedad relativa que se mantendrá en torno al 25% a 30%, lo que proporcionará una sensación de calidez moderada.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas. A pesar de la presencia de viento, no se anticipan condiciones adversas, y la probabilidad de precipitaciones es mínima, con un 0% de posibilidad a lo largo de la jornada. Esto sugiere que los residentes y visitantes de Tui podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, también se mantiene en un nivel bajo, con un 5% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, lo que indica que cualquier actividad eléctrica será poco probable. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque sin impacto significativo en las condiciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 20:36, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Tui no querrán perderse.

En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en O Porriño, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados , lo que sugiere un inicio de jornada templado, ideal para actividades al aire libre.

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a períodos de sol. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 18 grados en la madrugada, y luego irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.