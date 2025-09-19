El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 19 grados . La humedad relativa se mantendrá en un 55%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables. La temperatura se mantendrá constante en 19 grados hasta el mediodía, con un ligero descenso a 18 grados en la tarde. La humedad experimentará ligeras variaciones, pero se mantendrá en niveles cómodos, oscilando entre el 45% y el 56%.

El viento soplará desde el noroeste con velocidades que alcanzarán hasta 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección sur y su velocidad aumente, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un máximo de 28 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre.

Hacia el final del día, se espera que la temperatura comience a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:37, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, cubriendo la localidad con una visibilidad reducida. Este fenómeno se mantendrá hasta aproximadamente las 8 de la mañana, cuando comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se presenta en O Rosal con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura oscile entre 17 y 19 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 10:00 horas.

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo del día, se espera un cielo predominantemente poco nuboso, con algunas variaciones que podrían incluir momentos de nubosidad más intensa, especialmente en las primeras horas de la mañana y hacia la tarde. La temperatura oscilará entre los 19 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Este calor será acompañado de una humedad relativa que se mantendrá en torno al 25% a 30%, lo que proporcionará una sensación de calidez moderada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.