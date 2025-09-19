El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 27°C a las 15:00 horas, con un ligero descenso hacia la tarde-noche. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 54% hacia el final del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas. La dirección del viento también cambiará a medida que avance el día, con ráfagas provenientes del oeste hacia la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de Soutomaior en su máximo esplendor.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:37. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Soutomaior experimentará un día soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y la suave brisa del sureste contribuirán a un ambiente placentero durante todo el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:18. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 18 y 20 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 34% al 38%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 30 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.