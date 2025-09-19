El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Silleda se prepara para un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una luminosidad natural que acompañará a los habitantes durante la jornada. Las temperaturas matutinas comenzarán en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 25% y el 43%, lo que contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido al calor.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 16 km/h, lo que aportará una brisa ligera y agradable, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Este viento suave será un alivio ante las altas temperaturas, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 25 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:35, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el viento suave contribuirán a un ambiente placentero, haciendo de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Lalín se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas agradables, alcanzando los 18 grados a las 00:00 horas, y descendiendo ligeramente a 17 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando entre los 16 y 17 grados hasta el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.