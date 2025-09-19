El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Sanxenxo se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para garantizar su seguridad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados durante las primeras horas, y alcanzarán un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado de una ligera brisa proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 9 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando un 81% en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 69% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas, ideal para paseos por la playa o actividades recreativas en el entorno natural.

A medida que se acerque la tarde, las nubes altas comenzarán a aparecer, pero no se anticipa que afecten la claridad del cielo. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 18 grados a última hora, lo que permitirá disfrutar de una velada templada y agradable.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy se presenta como un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza del entorno, ya sea en la playa, en el puerto o explorando los encantos del municipio. La combinación de temperaturas suaves y la ausencia de precipitaciones promete un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con condiciones meteorológicas mayormente estables y agradables. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantiene en torno a los 18 grados , lo que proporciona un ambiente templado ideal para actividades al aire libre. A medida que avanza la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Marín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de brumas en las primeras horas de la mañana. La niebla y la bruma serán más notorias en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 07:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo variado que comenzará con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.