El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 18 y 32 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% y descendiendo a lo largo del día hasta llegar a un 17% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, el ambiente no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople principalmente del suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los habitantes y visitantes de Salvaterra de Miño disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. A medida que se acerque la tarde, el cielo se irá despejando, ofreciendo vistas claras y agradables.

El orto se producirá a las 08:18, brindando una hermosa luz matutina que iluminará el paisaje. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 20:36, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques y espacios públicos de la localidad.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se caracteriza por temperaturas cálidas, cielos despejados a lo largo del día y vientos moderados. Sin duda, es un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en diversas actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.