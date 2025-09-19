El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a períodos de sol. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 18 grados en la madrugada, y luego irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y subiendo hasta un 67% en las primeras horas del día. A medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido y seco durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 4 a 5 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 31 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en los momentos de mayor viento, así que es recomendable que los residentes se vistan en consecuencia.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en todos los períodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, y es un buen momento para disfrutar de actividades al exterior.

La probabilidad de tormentas también es baja, con un 5% de probabilidad en las primeras horas, pero se espera que se disipe rápidamente. Por lo tanto, los habitantes de Salceda de Caselas pueden disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para paseos, deportes o cualquier actividad al aire libre.

El orto se producirá a las 08:18 y el ocaso será a las 20:36, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy será un día cálido y mayormente soleado, con condiciones ideales para disfrutar del entorno natural de Salceda de Caselas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en O Porriño, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados , lo que sugiere un inicio de jornada templado, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 18 y 32 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo del día, se espera un cielo predominantemente poco nuboso, con algunas variaciones que podrían incluir momentos de nubosidad más intensa, especialmente en las primeras horas de la mañana y hacia la tarde. La temperatura oscilará entre los 19 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Este calor será acompañado de una humedad relativa que se mantendrá en torno al 25% a 30%, lo que proporcionará una sensación de calidez moderada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.