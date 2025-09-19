El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Ribadumia se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a esta niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del oeste, con velocidades que alcanzarán los 11 km/h en su punto más alto. La sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente confortable. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 73% a las 9 de la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que las probabilidades de precipitación son prácticamente nulas. Sin embargo, hay un leve 5% de probabilidad de tormenta en las primeras horas de la mañana, aunque es poco probable que se materialice. Por lo tanto, no se anticipan interrupciones en las actividades diarias debido a condiciones climáticas adversas.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 20:37, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Ribadumia podrán disfrutar al final de la jornada.

En resumen, Ribadumia vivirá un día de contrastes, comenzando con niebla y culminando en un ambiente cálido y despejado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.