El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 30 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del aumento de la temperatura. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad que oscilará entre los 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h por la tarde. Este viento suave será un alivio ante el calor, proporcionando una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la región, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia la noche. La puesta de sol está programada para las 20:37, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes aprovechar este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más intensas.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:18. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 18 y 20 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 34% al 38%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.