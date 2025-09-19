El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados en la mañana y alcanzarán un máximo de 28 grados en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 43% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que el día avance, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento suave y constante será ideal para quienes planeen salir a pasear o disfrutar de la naturaleza en los alrededores de la ciudad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:37, ideal para una caminata o una cena al aire libre.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea perfecta para actividades al aire libre. Los habitantes de la ciudad pueden aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea explorando los encantos locales o simplemente relajándose en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.