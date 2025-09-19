El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 28 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 29% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. La dirección del viento, predominantemente del suroeste, también puede contribuir a la dispersión de las nubes altas que se prevén en la tarde.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, lo que hace que sea poco probable que se produzcan chubascos. Esto se traduce en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:37. La visibilidad será buena, lo que facilitará la observación de las estrellas en la noche.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable para todos los residentes y visitantes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se presenta en Catoira con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, con una temperatura inicial de 19 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 19-20 grados, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas más cálidas de la tarde.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados entre las 04:00 y las 06:00, con un aumento gradual hacia los 19 grados a las 10:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.