El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 62%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo favorables, con cielos poco nubosos y temperaturas que alcanzarán los 28 grados hacia el mediodía. La brisa será suave, con vientos predominantes del sur-suroeste, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h en las horas más cálidas. Esta combinación de temperaturas agradables y vientos moderados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En la tarde, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando un pico de 32 grados alrededor de las 16:00 horas. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación térmica más cómoda. A pesar de que se prevén algunas nubes altas hacia el final de la tarde, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes de Ponteareas podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado.

La probabilidad de lluvia es nula a lo largo del día, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. La visibilidad será excelente, permitiendo apreciar los hermosos paisajes que rodean la localidad.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados a las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:36 horas. La noche será tranquila, con vientos suaves que aportarán una sensación de frescura.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día de clima primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la naturaleza, así como de las actividades que ofrece la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 21 grados durante la mañana, lo que proporcionará un ambiente cálido y cómodo para los que se aventuren a salir.

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a períodos de sol. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 18 grados en la madrugada, y luego irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 18 y 32 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.