El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas de mayor calor. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sureste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no hay riesgo de chubascos o tormentas. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa, aunque ligera, puede ser más notable en áreas abiertas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas.

A medida que el día avance hacia la tarde, se espera que el cielo continúe despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 20:36, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar en un ambiente tranquilo y sereno.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.