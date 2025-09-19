El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Poio se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados, manteniendo un ambiente cálido y cómodo.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 26 grados a las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad relativa, que se situará en torno al 43% durante las horas más cálidas, contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante que hará más placentera la experiencia al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Poio podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:37. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Marín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de brumas en las primeras horas de la mañana. La niebla y la bruma serán más notorias en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 07:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Meis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas, la niebla y la bruma serán protagonistas, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla se disipe, dando paso a un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un día soleado.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados en la mañana y alcanzarán un máximo de 28 grados en las horas más cálidas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.