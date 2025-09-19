El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:18. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 18 y 20 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 34% al 38%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo favorables. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 29 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa disminuirá, alcanzando valores de alrededor del 26% a las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de calor moderado.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, tendrá una velocidad variable, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las áreas más expuestas. A lo largo de la tarde, se espera que el viento mantenga una dirección constante, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hacia el final de la tarde y entrada la noche, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, llegando a un 37% al caer la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Pazos de Borbén podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. En resumen, el tiempo de hoy en Pazos de Borbén será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 21 grados durante la mañana, lo que proporcionará un ambiente cálido y cómodo para los que se aventuren a salir.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 30 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.