El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, cubriendo la localidad con una visibilidad reducida. Este fenómeno se mantendrá hasta aproximadamente las 8 de la mañana, cuando comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados , lo que proporcionará un ambiente templado y agradable. La humedad relativa, que en las primeras horas del día se sitúa en un 55%, irá disminuyendo gradualmente, alcanzando niveles más cómodos a medida que el sol se eleva en el cielo. Para el mediodía, la temperatura podría alcanzar los 22 grados, lo que sugiere un tiempo propicio para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 22 grados , lo que permitirá disfrutar de un tiempo cálido y agradable. La humedad, que se espera que baje a un 31% en las horas centrales del día, contribuirá a una sensación de frescura.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h, alcanzando rachas de hasta 21 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el tiempo sea aún más placentero.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia que se mantiene en un 0% en todos los periodos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar. La probabilidad de tormentas también es mínima, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y condiciones de viento suaves. Es un momento ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea paseando por la costa o explorando los encantos del entorno.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Baiona se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y la actividad de los peatones. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las condiciones de visibilidad.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se presenta en O Rosal con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura oscile entre 17 y 19 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 10:00 horas.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 19 grados . La humedad relativa se mantendrá en un 55%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.