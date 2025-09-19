El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se presenta en O Rosal con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura oscile entre 17 y 19 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 10:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% a la medianoche y bajando gradualmente hasta un 50% a las 09:00. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad. A lo largo del día, la humedad se estabilizará entre el 51% y el 66%, lo que contribuirá a un tiempo agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del sur, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A las 14:00 horas, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, se registrará una ligera bruma en algunas horas de la mañana, especialmente entre las 08:00 y las 09:00, aunque esto no afectará significativamente la visibilidad ni las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 26 grados a las 17:00 horas, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, practicando deportes o simplemente relajándose al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.