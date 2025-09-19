El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en O Porriño, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados , lo que sugiere un inicio de jornada templado, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 28 grados alrededor de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y aumentando gradualmente hasta un 34% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. En las primeras horas, el viento será ligero, pero se intensificará a medida que avance la tarde, alcanzando rachas de hasta 31 km/h. Esta brisa puede ofrecer un alivio ante el calor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será muy baja, con un 5% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que indica que no se esperan lluvias significativas. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 5%, lo que refuerza la idea de un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá presentándose mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 20 grados al caer el sol, que se producirá a las 20:36 horas.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más intensas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados durante las primeras horas, con una ligera disminución a 17 grados hacia las 8 de la mañana.

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a períodos de sol. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 18 grados en la madrugada, y luego irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde.

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo del día, se espera un cielo predominantemente poco nuboso, con algunas variaciones que podrían incluir momentos de nubosidad más intensa, especialmente en las primeras horas de la mañana y hacia la tarde. La temperatura oscilará entre los 19 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Este calor será acompañado de una humedad relativa que se mantendrá en torno al 25% a 30%, lo que proporcionará una sensación de calidez moderada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.