El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con una visibilidad reducida que persistirá hasta el amanecer. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán los 20 grados hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más cálido y soleado. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas continúen en ascenso, alcanzando un máximo de 22 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será otro factor a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h en la tarde. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras, donde la combinación de viento y sol hará que el tiempo sea ideal para paseos por la playa o actividades náuticas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 20:38. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo agradables, con cielos despejados que permitirán disfrutar de una hermosa vista nocturna.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.