El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Nigrán se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 09:00, la visibilidad se verá reducida debido a esta niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 70% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad, que se situará en torno al 54% a media tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más agradable.

El viento, que soplará principalmente del oeste y noroeste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando rachas de hasta 20 km/h en las horas centrales del día. Esto proporcionará una brisa refrescante, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda precaución en las primeras horas, ya que las rachas de viento serán más suaves, con velocidades de entre 2 y 7 km/h.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, descendiendo gradualmente hacia la noche, donde se espera que la temperatura mínima ronde los 19 grados .

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Nigrán durante el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias inesperadas.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:37, el cielo se irá oscureciendo, pero las condiciones seguirán siendo favorables para disfrutar de la noche al aire libre. En resumen, el día de hoy en Nigrán se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un tiempo mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Baiona se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y la actividad de los peatones. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las condiciones de visibilidad.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Vigo se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.