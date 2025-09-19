El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados durante las primeras horas, con una ligera disminución a 17 grados hacia las 8 de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con períodos de cielo nuboso entre las 6 y las 8 de la tarde. Sin embargo, la mayor parte del día se caracterizará por cielos despejados, lo que favorecerá actividades al aire libre. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 29 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% y descendiendo a un 22% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A lo largo del día, la brisa será suave, con vientos predominantes del sur, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h en las horas más cálidas. Esta combinación de temperaturas agradables y vientos moderados hará que el tiempo sea muy cómodo para los residentes y visitantes de Mos.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias durante el día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán afectadas. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los períodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Los momentos más frescos del día se presentarán al amanecer y al anochecer, con temperaturas que descenderán a 23 grados hacia las 8 de la tarde. La puesta de sol ocurrirá a las 20:36, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, los habitantes de Mos pueden esperar un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en O Porriño, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados , lo que sugiere un inicio de jornada templado, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 30 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Vigo se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.