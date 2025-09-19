El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 69% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas pico. Sin embargo, la brisa suave que se espera durante el día ayudará a mitigar el calor, con vientos predominantes del este y sureste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h en las horas más cálidas.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas desciendan a alrededor de 19 grados , manteniendo un ambiente templado. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:37, marcando el inicio de una noche tranquila y agradable.

Es importante tener en cuenta que, aunque las condiciones meteorológicas son favorables, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día. En resumen, Moraña disfrutará de un día de clima primaveral, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.