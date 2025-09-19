El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 21 grados durante la mañana, lo que proporcionará un ambiente cálido y cómodo para los que se aventuren a salir.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un incremento hasta los 31 grados . Este calor será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 13 km/h. La combinación de temperaturas agradables y viento suave hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 19% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente placentero.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de precipitaciones también se refleja en la estabilidad del cielo, que se mantendrá mayormente despejado con algunas nubes altas en las horas de la tarde.

Por la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. La brisa continuará, aunque con menor intensidad, proporcionando un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la noche.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día de clima favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, A Cañiza se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 28 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:18. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 18 y 20 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 34% al 38%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 62%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.