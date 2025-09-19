El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Moaña se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que la niebla y la bruma hagan su aparición en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la niebla se intensificará, especialmente entre la 1 y las 5 de la mañana, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y se prevé que las temperaturas alcancen los 19 grados . Durante la tarde, el termómetro subirá hasta los 26 grados, alcanzando su pico alrededor de las 3 de la tarde. La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con un 85% a la 1 de la mañana, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h. A lo largo del día, se espera que la intensidad del viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más altas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes de Moaña podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a mostrar un aspecto poco nuboso, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad mejorará significativamente a medida que la niebla se disipe, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 20:37.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la costa o simplemente relajarse en los parques locales.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con condiciones meteorológicas mayormente estables y agradables. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantiene en torno a los 18 grados , lo que proporciona un ambiente templado ideal para actividades al aire libre. A medida que avanza la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, con una mezcla de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera la presencia de niebla y bruma, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Las temperaturas durante estas horas se mantendrán en torno a los 18 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 43% y el 67%, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Vigo se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.