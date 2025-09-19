El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Meis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas, la niebla y la bruma serán protagonistas, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla se disipe, dando paso a un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 19 grados, que descenderán ligeramente a 18 grados en la tarde, antes de volver a subir hacia el final del día. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% y descendiendo a un 50% hacia la tarde. Esto contribuirá a un ambiente cómodo, aunque se notará un ligero aumento en la sequedad a medida que avance el día. La probabilidad de precipitación es mínima, con un 5% de posibilidad en las primeras horas, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento ligero será un alivio ante el calor moderado de la tarde.

En cuanto a la calidad del aire, se prevé que se mantenga en niveles aceptables, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se recomienda a las personas con problemas respiratorios que tomen precauciones, especialmente durante las primeras horas del día cuando la bruma puede ser más densa.

En resumen, Meis disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y condiciones de viento moderadas. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las primeras lluvias del otoño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 18 grados hacia las primeras horas de la tarde.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Cambados se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Ribadumia se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a esta niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.