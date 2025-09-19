El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo variado que comenzará con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a condiciones más despejadas. A partir de las 09:00, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura comience a ascender. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 75%, lo que proporcionará un ambiente cálido pero agradable.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad moderada, alcanzando rachas de hasta 21 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 14:00 y las 16:00. Esta brisa puede ofrecer un alivio ante el calor, aunque también podría generar algunas ráfagas que se sentirán más intensamente en áreas abiertas.

A lo largo de la tarde, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que no se esperan chubascos ni tormentas en la región.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 18 grados hacia las 22:00. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando valores cercanos al 77%, lo que podría dar lugar a la reaparición de la niebla en las primeras horas del sábado.

En resumen, el día en Meaño se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta la posibilidad de niebla en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y un viento moderado hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.