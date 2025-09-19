El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Marín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de brumas en las primeras horas de la mañana. La niebla y la bruma serán más notorias en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 07:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 18 y 26 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 18 grados, que irá en aumento hasta alcanzar los 26 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 83% en la mañana y bajará a un 52% hacia la tarde. Esto generará un ambiente más agradable y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección predominantemente oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. En las primeras horas, el viento será suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h. Esta brisa será refrescante y contribuirá a la sensación de bienestar durante el día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La ausencia de precipitaciones, combinada con las temperaturas agradables, hará que sea un día propicio para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:37. La noche será tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Poio se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados, manteniendo un ambiente cálido y cómodo.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados en la mañana y alcanzarán un máximo de 28 grados en las horas más cálidas del día.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.