El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Lalín se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 41% hacia la noche. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar eventos al aire libre. La ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol calienten la región, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 24 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:35, momento en el que el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, aunque se espera que continúe mayormente despejado.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Silleda se prepara para un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una luminosidad natural que acompañará a los habitantes durante la jornada. Las temperaturas matutinas comenzarán en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día.

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas agradables, alcanzando los 18 grados a las 00:00 horas, y descendiendo ligeramente a 17 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando entre los 16 y 17 grados hasta el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.