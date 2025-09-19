El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque la niebla será un fenómeno notable en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y el tráfico marítimo. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso, permitiendo que el sol brille con fuerza.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 17 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un tiempo agradable, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 81%, pero disminuirá a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas costeras. Este viento moderado será un alivio ante las temperaturas más cálidas, haciendo que la sensación térmica sea más agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 5% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, lo que refuerza la idea de que el tiempo será mayormente estable.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 20:38, ofreciendo un espectáculo visual que los isleños no querrán perderse. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de A Illa de Arousa, con un tiempo propicio para actividades al aire libre y momentos de relajación en la costa.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Cambados se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con una visibilidad reducida que persistirá hasta el amanecer. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.