El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, A Guarda se verá afectada por condiciones meteorológicas que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la niebla persistirá hasta aproximadamente el mediodía, con una ligera mejora en la visibilidad.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, comenzando en torno a los 18 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un leve descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 55% y podría bajar hasta un 27% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la humedad aumentará nuevamente hacia la tarde y la noche, lo que podría contribuir a la formación de bruma.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de entre 3 y 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h. Este viento del suroeste será más notable en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque también podría generar un ligero aumento en la sensación de frescor hacia la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea mínima a lo largo del día, con un 5% de probabilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. Las condiciones de estabilidad atmosférica sugieren que no habrá tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado a partir de la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer.

La salida del sol se producirá a las 08:19, mientras que el ocaso está previsto para las 20:38, lo que brinda una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, A Guarda experimentará un día de transición, comenzando con niebla y bruma, pero con una mejora notable en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.