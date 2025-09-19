El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando hasta un 68% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la buena noticia es que no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al estado del cielo, se anticipa que la mañana comience con bruma y niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua. A medida que avance el día, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las nubes altas aparecerán en la tarde, pero no se espera que afecten significativamente la luminosidad del día.

El viento será moderado, con una velocidad que oscilará entre 5 y 13 km/h, predominando de dirección oeste. Esto proporcionará una brisa agradable, especialmente en las horas más cálidas. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h en momentos puntuales, lo que podría ser refrescante en medio del calor.

Es importante tener en cuenta que, aunque el día se presenta mayormente soleado, las temperaturas pueden variar considerablemente entre la mañana y la tarde. Por lo tanto, se recomienda vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, realizando actividades deportivas o simplemente relajándose al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.