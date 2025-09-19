El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, A Estrada se verá favorecida por un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , con una humedad relativa del 30%, lo que indica un ambiente seco y cómodo.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados, alcanzando un ligero descenso a 17 grados hacia las 03:00 horas. Sin embargo, la tendencia es a que las temperaturas se recuperen rápidamente, alcanzando los 19 grados a las 10:00 horas y subiendo hasta los 21 grados a las 11:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que favorecerá la sensación de calor.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 28 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 36% a las 17:00 horas, pero seguirá siendo un día mayormente seco, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 23:00 horas. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:36 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados a las 18:00 horas y bajando a 18 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará a medida que avance la noche, alcanzando un 54% a las 21:00 horas.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.