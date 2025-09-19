El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, con una temperatura inicial de 19 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 19-20 grados, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 69% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa en las horas centrales del día, aunque el ambiente seguirá siendo agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Cuntis podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. Los cielos seguirán mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:37. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje natural de la zona.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza del entorno, ya sea en familia, con amigos o en solitario.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.