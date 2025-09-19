El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se presenta en Catoira con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 48% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua, aunque se disipará rápidamente con el aumento de la temperatura.

La probabilidad de tormentas también es mínima, con un 5% de probabilidad en las primeras horas del día, lo que indica que las condiciones climáticas serán estables y agradables. A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:37.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones son perfectas para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.