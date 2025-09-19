El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, A Cañiza se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 28 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 56% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. La dirección del viento, predominantemente del suroeste, también contribuirá a mantener el tiempo estable y seco.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia que se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de A Cañiza pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados a las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:35 horas. La noche será tranquila, con temperaturas que continuarán bajando hasta alcanzar los 19 grados hacia la medianoche.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar del aire libre y de actividades en familia. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado contribuirán a un ambiente agradable y confortable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.