El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, con una mezcla de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera la presencia de niebla y bruma, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Las temperaturas durante estas horas se mantendrán en torno a los 18 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 43% y el 67%, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a cielos poco nubosos y despejados. A partir de las 7 de la mañana, se prevé que la visibilidad mejore y que el sol comience a brillar, elevando la temperatura a 19 grados a las 10 de la mañana. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados alrededor de las 4 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de cielos despejados y algunas nubes altas, que no se espera que generen precipitaciones. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 54% al 68%, lo que hará que el tiempo sea cómodo para actividades al aire libre.

El viento será ligero a moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 19 km/h, predominando de direcciones variables, principalmente del oeste y suroeste. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las condiciones del viento serán más intensas por la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y despejada. La puesta de sol se producirá a las 20:37, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Cangas podrán apreciar antes de que caiga la oscuridad.

En resumen, el día de hoy en Cangas se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con la precaución de las primeras horas de niebla que podrían afectar la visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.