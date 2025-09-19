El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Cambados se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.
A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 9 de la mañana, se espera que el cielo se aclare, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa, que se mantuvo alta durante la noche, comenzará a descender, alcanzando niveles más cómodos a lo largo del día.
El viento soplará desde el oeste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas centrales del día. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, donde se prevé que se registren 24 grados . Esta temperatura, combinada con cielos despejados, hará que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, se anticipa un ligero aumento en la nubosidad, con la posibilidad de que aparezcan algunas nubes altas. A pesar de esto, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. La noche caerá sobre Cambados con temperaturas que rondarán los 18 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será mínima, con un 5% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, pero rápidamente disminuirá a 0% a medida que el día avance. Por lo tanto, se puede esperar un día tranquilo y apacible, ideal para disfrutar de la belleza de Cambados y sus alrededores.
En resumen, el tiempo de hoy en Cambados se presenta favorable, con niebla matutina que dará paso a un día mayormente soleado y cálido, perfecto para actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.
